Финансовото министерство опроверга твърдения на ГЕРБ

Министерството на финансите категорично отхвърли новите твърдения на ГЕРБ за предполагаема намеса в данните за бюджетния дефицит. Ведомството припомни официалната си позиция от 8 септември и подчерта, че не разполага с механизъм, чрез който да променя дати и данни по вече издадени сертификати и фактури или да прехвърля разходи към предходна година.

От МФ посочват още, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт няма правомощия да се намесва в нейните одити. Така финансовото ведомство отново отхвърля обвиненията като неподкрепени с доказателства спекулации.

Подобна манипулация е лесно проверима

От Министерството на финансите заявяват, че технически и процедурно не разполагат с възможност да променят данните и датите на вече издадени сертификати и фактури.

Според ведомството още по-малко е възможно подобни документи да бъдат прехвърляни към предходна бюджетна година с цел промяна на размера на дефицита.

От МФ подчертават, че подобни действия биха оставили проследима документална следа и лесно могат да бъдат установени при проверка.

Сметната палата не е подчинена на финансовото министерство

Министерството отхвърля и твърденията за възможно влияние върху работата на Сметната палата.

В официалната си позиция МФ подчертава, че палатата е независим орган и изпълнителната власт няма право нито да контролира извършваните от нея одити, нито да се намесва в резултатите от тях.

От ведомството определят и твърденията за „устни указания“ като несъвместими със законоустановения ред, по който се издават, регистрират и отчитат финансовите документи.

Какво твърди ГЕРБ

Повод за реакцията са обвинения на ГЕРБ, според които в Агенция „Пътна инфраструктура“ се създавали документи вследствие на „устни указания“ от Министерството на финансите, чрез които разходи от 2026 г. да бъдат прехвърлени към 2025 г. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че партията разполага с данни за подобни действия. В публично разпространеното изявление обвинението е представено като твърдение на ГЕРБ, докато МФ го отхвърля и посочва, че няма законов или технически механизъм за подобна намеса.

Не участваме в политически интриги

Министерството заявява, че не участва в политически спорове и спекулации, които според него могат да създадат погрешна представа за начина, по който се формират и отчитат държавните финанси.

Още в позицията си от 8 септември ведомството определи като спекулации твърденията за манипулиране на дефицита за 2025 г. чрез влияние върху работата на Сметната палата. Министерството посочи и че счита за несъстоятелни обвиненията за отказ от издаване на сертификати през предходната година.

От МФ подчертават, че работата им в момента е съсредоточена върху подготовката на бюджета за 2027 г. и върху решения, които трябва да гарантират финансовата стабилност на страната след натрупаните дисбаланси в публичните финанси.