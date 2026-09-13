"Гънс" се събраха след 23 години

Никълъс Кейдж, Брадли Купър, Джим Кери и Лени Кравиц бяха сред ВИП гостите на бутиковия концерт Аксел Роуз и Слаш се качиха заедно на сцена в клуба в...