Трагедия застигна световна рок легенда
Какво сполетя великия Слаш
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Какво сполетя великия Слаш
Никълъс Кейдж, Брадли Купър, Джим Кери и Лени Кравиц бяха сред ВИП гостите на бутиковия концерт Аксел Роуз и Слаш се качиха заедно на сцена в клуба в...
Слаш не отхвърли възможността за събиране на класическия състав на Guns N' Roses. "Никога не казвай никога", заяви легендарният музикант в сутрешното...
Щастието е в свободата, казва легендарният китарист пред "Стандарт" Соул Хъдзън, известен по целия свят като виртуоза на китарата Слаш от "Guns N'Ros...
Виртуозът на китарата Слаш направи специално обръщение към българските фенове за предстоящото му голямо шоу у нас. Концертът на суперформацията SLASH...
Виртуозът на китарата идва за концерт през юни Слаш, наричан един от боговете на китарата, ще разнежи със знаменитите си сола меломаните в зала "Хрис...
Слаш: Преродих се, откакто съм в бандата "Аеросмит" избраха D2 за подгряваща банда на мегаконцерта им на 17 май на стадион "Локомотив". БГ рокаджиите...
Рокаджиите от Aerosmith тръгват на турне заедно със Slash това лято. Бандата ще обедини сили с легендарния китарист на Guns N' Roses за турнето Let Ro...