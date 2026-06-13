Светът полудя по обувките на папата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Тръгнаха куп закачки в мрежата
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Тръгнаха куп закачки в мрежата
Вярващите приемат с възторг и уважение светия отец
"Господарите на войната" знаят, че е нужен само един миг, за да унищожиш, но цял живот, за да възстановиш", каза Светият отец
Той е на обиколка в четири африкански страни
Припомни, че тези, които имат власт, ще отговарят пред Бога за действията си - война или мир
Спешно карат монитор от Рим
Домът вече привлича посетители от цялата страна
В Рим министърът на културата участва в честванията по случай 24 май
Много обичан от хората, с такт и дипломация