Папа Лъв призова Камерун да устои на “капризите на богатите и влиятелните“

Очаква се днес Папа Лъв XIV да посети най-големия град в англоезичен конфликтен район в Камерун, което е следващата спирка от амбициозната му обиколка на четири африкански страни на фона на нападките от американския президент Доналд Тръмп срещу първосвещеника, предаде Ройтерс.

Атаките на Тръмп срещу папата, който се очертава като отявлен критик на войната в Иран, предизвикаха смут в Африка, където живее повече от една пета от католиците в световен мащаб.

По-рано тази седмица Тръмп изказа остра критика срещу папата, наричайки го “слаб“ по отношение на престъпността и “ужасен“ по отношение на външната политика.

В понеделник папата заяви пред Ройтерс, че няма да спре да говори за войната, като оттогава избягва да отговаря пряко на коментарите на Тръмп.

След като вчера пристигна в Яунде – столицата на Камерун, той призова правителството на централноафриканската страна да изкорени корупцията и да устои на “капризите на богатите и влиятелните“. Президентът на Камерун Пол Бия е на 93 години и е най-възрастният световен лидер.

Духовенството е въвлечено в конфликта в Камерун

Днешното пътуване на папа Лъв XIV до англофонския град Баменда породи надежда, че могат да бъдат предприети стъпки в посока на разрешаването на конфликта там, който се корени в сложната колониална и постколониална история на страната.

Камерун – някогашна германска колония – е бил разделен между Великобритания и Франция след Първата световна война. Френската част получава независимост през 1960 година, а година по-късно към нея се присъединява малка англоезична британска територия на запад.

Повече от 6500 души бяха убити, а повече от половин милион бяха разселени по време на военните действия през 2017г. между доминираното от франкофони правителство и англоезични сепаратистки групировки според Международната кризисна група.

Свещеници често стават жертви на отвличания за откуп, като някои от тях биват убивани. Сепаратистки съюз заяви, че ще спази тридневно прекратяване на огъня, което да позволи на гражданите и посетителите да се придвижват свободно по време на посещението на папата.

Бия не е посещавал англофонските райони от началото на военните действия.

Опитите за посредничество за мирно споразумение засега са дали малък резултат, въпреки че днес папата заяви, че го окуражава фактът, че кризата “не се е превърнала в религиозна война“ и изрази надежда, че католици и мюсюлмани могат да посредничат за прекратяване на боевете.

