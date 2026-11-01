Николина Чакърдъкова с емоционален призив към българите в Деня на будителите

Народната певица Николина Чакърдъкова отправи емоционален призив към българите да упражнят правото си на глас на днешния президентски балотаж. В Деня на народните будители тя припомни, че поколения българи са жертвали живота си, за да могат днес сънародниците ни свободно да изразяват своите позиции.

Чакърдъкова подчерта, че всеки гражданин има не само права, но и отговорности към държавата и бъдещето на децата си. В ефира на предаването „Събуди се“ по Нова телевизия певицата отправи и критика към политиците, които според нея често разединяват обществото, вместо да го обединяват.

Саможертвата на народните будители

Николина Чакърдъкова изрази надежда, че днес повече българи ще излязат до избирателните секции. Тя свърза посланието си с празника на народните будители и припомни, че свободата да изразяваме собственото си мнение е извоювана с огромни усилия и жертви.

Певицата подчерта, че хората могат да намерят много причини да останат вкъщи и да не участват в изборите, но според нея това не бива да се превръща в оправдание за отказ от гласуване.

„Не може да обезценяваме правото на нашия глас“, заяви категорично Николина Чакърдъкова.

Критика към политиците за разединението на обществото

Народната певица засегна и темата за противопоставянето в българското общество. Според нея политиците често говорят за необходимостта от национално обединение, но със своите действия нерядко постигат точно обратното.

Чакърдъкова постави акцент върху личната отговорност на гражданите към държавата и следващите поколения. Тя призова сънародниците си да не подценяват значението на своя глас и да участват в избора на следващия държавен глава.