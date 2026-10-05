Снимаха филм с куп холивудски звезди на емблематично място у нас

Френският режисьор от гръцки произход Ромен Гаврас представи в Атина новия си филм „Жертвоприношение“, сцени от който са снимани и в България. Гръцката премиера на продукцията се състоя в културния център „Стеги“ на фондация „Онасис“, съобщиха гръцки медии.

Филмът е първата англоезична пълнометражна продукция на Гаврас. Сниман е на локации в Гърция, България и Исландия. Снимачният период е продължил десет седмици и е включвал снимки в пещери в Гърция и България, както и на вулканични терени.

В България някои издания разпознават пещерата Проходна край Карлуково, известна като „Очите на Бога“, която се вижда и в трейлъра на филма. Сред основните гръцки локации са мраморна кариера в Северна Гърция в района на Драма. Снимки е имало още в района на Лаврио в Южна Гърция и на остров Санторини, предаде БТА.

„Жертвоприношение“ е сатирично екшън-приключение. Сюжетът се развива около благотворително събитие, на което нахлува радикализирана група екоекстремисти. Те вземат за заложници част от присъстващите, сред които влиятелни и богати личности, водени от убеждението, че чрез жертвоприношение могат да предотвратят предстояща климатична катастрофа.

В актьорския състав са Аня Тейлър-Джой, Крис Еванс, Венсан Касел, Салма Хайек, Джон Малкович и Чарли Екс Си Екс. Филмът беше представен на Международния кинофестивал в Торонто през септември, преди премиерата му в Атина.