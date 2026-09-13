Всичко за Нови Филми

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Последни новини Култура
Майки го удрят на купон

Майки го удрят на купон

"Палави мамчета" разказва за три претоварени и живеещи под постоянен стрес майки. Животът им е уж перфектен - добър брак, умни деца, красив дом, отлич...

28 август | 15:00
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Илюзионисти надхитрят ФБР

Илюзионисти надхитрят ФБР

Четиримата конници отново идват в поредното "отнасящо" приключение. В "Зрителна измама 2" те издигат сценичната илюзия на нова висота и тръгват по све...

13 юни | 4:30
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Мутантите се завръщат

Мутантите се завръщат

В "Х-мен: Апокалипсис" познатите ни герои се изправят срещу най-могъщия злодей След изключителния успех на "Х-мен: Дни на отминалото бъдеще" режисьор...

20 май | 4:30
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Дама магнат влиза в затвора

Дама магнат влиза в затвора

Филмът "Босът", който по нашите екрани тръгва като "Голямата работа", е с номинираната за "Оскар" Мелиса Маккарти ("Шаферки", "Нежна полиция", "Тами")...

19 април | 16:10
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Чудо спасява болно момиче

Чудо спасява болно момиче

"Чудеса от рая" е базиран на вдъхновяващата книга на Кристи Бийм за истинската история на момиче, спасено след злополука. Лентата на Патриша Ригън по...

12 април | 17:30
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