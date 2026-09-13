Кинопремиери: Приятели правят равносметка
Измеренията на приятелството, цената на истината пред неизбежния край, смъртта като въпрос на гледна точка са в центъра на "Труман" - новия филм на ис...
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Измеренията на приятелството, цената на истината пред неизбежния край, смъртта като въпрос на гледна точка са в центъра на "Труман" - новия филм на ис...
Филмът разкрива драмата на пилота, приземил самолет върху заледената река На 15 януари 2009 г. светът стана свидетел на "Чудото на Хъдсън". Тогава ка...
"Палави мамчета" разказва за три претоварени и живеещи под постоянен стрес майки. Животът им е уж перфектен - добър брак, умни деца, красив дом, отлич...
Деца се борят срещу суровата природа в "Операция Арктика" "Операция Арктика" е истинско приключение за цялото семейство. Историята се развива край с...
Екшъните с Джеки Чан са са превърнали в класика. Още един подобен излезе. "Дим да ни няма" е от режисьора на "Умирай трудно 2" и "Катерачът" Рени Харл...
Четиримата конници отново идват в поредното "отнасящо" приключение. В "Зрителна измама 2" те издигат сценичната илюзия на нова висота и тръгват по све...
Героинята от "Жалейка" отрича траура и скандализира селото "Жалейка" на Елица Петкова спечели на тазгодишното "Берлинале" специалното признание на жу...
В "Испанска афера 2" баският националист Колдо полудява, когато разбира, че дъщеря му Амая се е разделила с Рафа и планира да се омъжи за чужденец. До...
Орките бягат от загиващия си дом, опитвайки се да колонизират нов "Warcraft: Началото" е приключенски епос за сблъсък на два свята. Мирната територия...
В "Х-мен: Апокалипсис" познатите ни герои се изправят срещу най-могъщия злодей След изключителния успех на "Х-мен: Дни на отминалото бъдеще" режисьор...
"Гости от миналото 3" е продължение на забавните ленти "Дошли от миналото" (1993) и "Дошли от миналото 2: Коридорите на времето" (1998). Комедията раз...
Филмът "Босът", който по нашите екрани тръгва като "Голямата работа", е с номинираната за "Оскар" Мелиса Маккарти ("Шаферки", "Нежна полиция", "Тами")...
"Вил-Мария" разказва историята на актриса с объркан личен живот "Вил-Мария" разказва историята на френско-италианската актриса Софи Бернард (Моника Б...
Базиран на безсмъртните истории на Ръдиърд Киплинг и вдъхновен от анимационната Дисни класика, новият прочит на вълнуващата "Книга за джунглата" съчет...
"Чудеса от рая" е базиран на вдъхновяващата книга на Кристи Бийм за истинската история на момиче, спасено след злополука. Лентата на Патриша Ригън по...
Десет страстни дни в Мексико променят пътя на великия съветски режисьор в началото на 30-те Филмът на Питър Грийнауей "Айзенщайн в Мексико" изследва...
Героят в "Дедпул" е най-откаченият злодей във Вселената, който обаче обича да играе и на страната на добрите. Като цяло не е лош тип, стига да не изби...
Имоджен Пуутс и Оуен Уилсън в лентата
Самюел Л. Джаксън е в ролята на президента на САЩ
Мафиоти малтретират Салма в "Евърли" Героинята на Салма Хайек минава през ада в премиерния филм "Евърли". Докато тя пълзи гола и пребита по пода на б...