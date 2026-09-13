Екипът на „Софиямед“ спаси и изписа здрави близнаци
След месец лечение в Неонатологията децата се прибират у дома
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След месец лечение в Неонатологията децата се прибират у дома
Пожелавам на все повече млади лекари да изберат Неонатологията за своя специалност
Обновено и надградено до най-високото трето ниво на компетентност, Отделението по неонатология на УМБАЛ „Пълмед“ е избрало неслучайно датата 17 ноемвр...
Учени откриха евтин начин да спасяват безценни животи. Изследователи от уошингтънския университет и организация за закрила на децата от Сиатъл предста...
Заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков откри реновираното родилно отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. За основния ремон...
Купуват апарати за генетични заболявания София. 128 млн. лв. предвижда здравното министерство през следващите 5 години за подобряване на раждаемостта...
Монтана. Археолози и служители от Националния археологически институт с музей към БАН дариха апарат – пулсоксиметър, на неонатологичното отделение на...