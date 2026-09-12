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„Рамо до рамо“ дава възможност на хора със специални потребности да намерят своята реализация
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„Рамо до рамо“ дава възможност на хора със специални потребности да намерят своята реализация
Варна. Кметът на Варна Иван Портних иска да се вдигне символ на доброволчеството в квартал „Аспарухово". Той е внесъл предложението си в Обществения с...
Напливът от доброволци е светлият лъч след водния ад Преди около две години държавата прие под натиска на Европа от немай-къде един закон за младежта...
Бил Клинтън ни поздрави за инициативата "Доброто в нас", казва Моника Панайотова
Инициативата на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Моника Панайотова "Доброволчеството - доброто в нас" разпали интереса на младежите към доброволчеството в соф...
София. Евродепутатът от ГЕРБ даде старт на инициатива за доброволчество в страната по повод Международния ден на доброволчеството. Инициативата се ст...