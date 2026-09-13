Болница Шейново отчете проект за недоносени бебета
Акушерките направиха над 300 домашни посещения, а социалните работници – над 850 визити в домовете на семействата...
Следете всички новини, анализи и коментари за Недоносени Бебета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Акушерките направиха над 300 домашни посещения, а социалните работници – над 850 визити в домовете на семействата...
Сдружение „Защото можем“ постави метално сърце за събиране на капачки
Според статистиката в България средно всяко десето новородено е проплакало преди термина
Трябва да се консултират с лекар до 6-годишна възраст Родете първото си дете до 30 г., съветва проф. Боряна Слънчева Всяка година у нас се раждат ок...
София. В неделя, 14 декември 2014 г. Фондация „Нашите недоносени деца" организира за трети пореден път Коледен благотворителен базар „Подари мъничко в...
София. „Подари мъничко вълшебство" е озаглавен благотворителният базар в подкрепа на недоносените деца в България, организиран от фондация "Нашите нед...
Наш метод "хваща" за минути причинителя на смърт при недоносените деца
Консултацията е напълно безплатна
София. Всяко десето новородено е недоносено, показват данни на фондация "Нашите недоносени деца". 17 ноември е ден на недоносените бебета и се отбеляз...
София. Сградата на Столична община ще бъде осветена в лилаво в петъчната вечер, а в небето ще полетят 510 балона. Акцията за отбелязване на Световния...