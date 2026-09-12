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Стрелби в Канзас, има жертви

Стрелби в Канзас, има жертви

Вашингтон. Две стрелби в американския щат Канзас. Най-малко трима са загинали, съобщава АФП. Инцидентите са станали в център на юдейската общност в К...

14 април | 6:34
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