Треска в Канзас. Търсят "златния" газ, който ще обърне световната икономика
Намирането му в огромни количества би направило революция в енергийния преход
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Намирането му в огромни количества би направило революция в енергийния преход
Седем вагона от пътнически влак са дерайлирали в югозападната част на американския щат Канзас. Ранени са 30 души, двама от които са в критично състоян...
Въоръжен мъж уби трима души и рани други 14 в американския щат Канзас, съобщи Би Би Си. Нападателят открил огън във фабриката, в която работел, като в...
Стрелба във фабрика за производство на косачки в Канзас завърши със четири жертви. Кървавата драма е станала в малкия град Хестън, съобщи БНТ. Мъж, к...
Вашингтон. Две стрелби в американския щат Канзас. Най-малко трима са загинали, съобщава АФП. Инцидентите са станали в център на юдейската общност в К...