Гущеров старши удари сина си в земята

Добромир Гущеров изживява нещо наистина велико и смислено. Бившият червен депутат откри любовта в лицето на своята половинка Диана, с която обикаля света и се наслаждава на живота вече доста години.

Знаем, че Добромир я среща съвсем случайно в едно столично заведение, където тя работи като обикновена сервитьорка. Когато съдбата е решила да ви събере обаче, нищо не може да й попречи. Гущеров – старши се влюбва лудо в Диана Русанова и не след дълго започват връзка, за която никой не подозира, че ще продължи толкова време.

Е, към днешна дата бащата на Християн е дори по-щастлив, отколкото в началото и преди дни разкри, че с любимата му не спират да пътуват и да опознават света. В момента те са на каравана до езерото Сайма във Финландия и се похвалиха с първите си две уловени щуки. Знаем, че въпреки завидното си финансово положение, Добромир Гущеров не се изживява като противен сноб, а цени природата и стойностните неща в живота.

Може би затова и другото им любимо местенце с Диана, този път у нас, е китната Широка Лъка, в която няма петзвездни хотели, но пък те и не търсят такива. „Тази жена съм търсил и чакал цял живот. Благодарен съм и няма какво повече да искам“, казва Добромир Гущеров.

„Забележете, че изгората му не е някакво 20 години по-младо от него „трофейно пиленце“, а истинска жена, която явно му е паснала във всичко“, коментират потребители в нета.