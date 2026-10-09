Свилен Блажев в Арт галерия Vejdi с НОВО ВДЪХНОВЕНИЕ

Арт галерия Vejdi открива в 18 часа на 15 октомври 2026 г. изложба на Свилен Блажев.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани най-новите творби на един от емблематичните съвременни български художници, отличаващ се с безспорен талант и собствен стил.

Картините той е създал специално за тази изложба. Характерният рисунък на автора личи във всяка творба, но този път по нов начин. И това е така, защото Свилен Блажев с новата си изложба сякаш прави своеобразна ретроспектива на творчеството си.

Ето как самият той представя тази експозиция: „Продължавам линията, която съм следвал през годините, но сега я осъвременявам. Търся модерен език за чергите, иконите, културните ценности, защото ги виждам по нов начин. Мисля, че това придава по-релефен вид на тези мои нови творби и вярвам, че не само истинските ценители, но и всички зрители ще го забележат.“

Свилен Блажев е роден на 27 септември 1953 година в Кюстендил. Завършва специалност стенопис в Националната художествена академия. Член е на СБХ. Живее и работи в Кюстендил, има десетки изложби у нас и в чужбина, носител е на авторитетни награди и отличия. Негови произведения са притежание на едни от най-известните галерии и частни колекции у нас и в Европа. Той е творец с тънка чувствителност, който смело експериментира със специална техника в ярки и завладяващи творби.