Свилен Блажев рисува застинали монаси на пост
Той е творец като незаменимите Георги Божилов, Димитър Киров и Димитър Казаков, споделя Вежди Рашидов
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Той е творец като незаменимите Георги Божилов, Димитър Киров и Димитър Казаков, споделя Вежди Рашидов
Голям творец, голям артист!
Свилен Блажев, носителят на тазгодишната националната награда "Владимир Димитров-Майстора", отказа паричния еквивалент на приза в името на маестрото....
Големият художник оголи юбилейно душата си