Почина Вежди Рашидов! България загуби голям човек и творец

България се разделя с един от най-известните си скулптори, а Борисов написа разтърсващо послание

Тъжна вест покруси България. Почина големият български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание Вежди Рашидов. Новината за кончината му беше потвърдена от пресцентъра на ГЕРБ. Един от най-разпознаваемите български творци, чиито произведения са достигнали до галерии и колекции по целия свят, си отиде на 74-годишна възраст.

Бойко Борисов: Ще ми липсваш, приятелю!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се сбогува с Вежди Рашидов с емоционална публикация във Фейсбук, в която разказа за дългогодишното им приятелство. „Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.

„Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки.

През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни.

Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят.

Ще ми липсваш, приятелю!

Поклон пред паметта ти!“, завърши лидерът на ГЕРБ.

От трудно детство до световно признание

Вежди Летиф Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Израства в семейство на миньор и народна певица, но още в детството си преживява тежки изпитания. След ранната смърт на майка си прекарва част от детските си години в сиропиталище.

Пътят му към изкуството също не е лесен. След първоначален неуспех при кандидатстването в Художествената гимназия в София той не се отказва от мечтата си и впоследствие успява да постъпи там. През 1978 г. завършва Художествената академия, специалност „Скулптура“, при проф. Димитър Даскалов.

През следващите десетилетия Рашидов се утвърждава като един от най-известните български скулптори. Организира десетки самостоятелни изложби в България и чужбина, а произведенията му намират място в престижни художествени колекции. Носител е на множество национални и международни отличия, сред които орден „Стара планина“ и Златния медал на Ватикана на името на Данте Алигиери. От 2004 г. е член-кореспондент на Българската академия на науките.

От ателието до върха на държавата

Освен с изключителното си присъствие в изкуството Вежди Рашидов оставя следа и в политическия живот на България. Той е министър на културата в първото правителство на Бойко Борисов от 2009 до 2013 г., а след това отново заема поста във втория кабинет на Борисов между 2014 и 2017 г.

Избиран е многократно за народен представител от ГЕРБ и председателства парламентарната комисия по културата и медиите. През октомври 2022 г., след труден избор и продължителни политически спорове, застава начело на 48-ото Народно събрание.

През годините Вежди Рашидов остава свързан преди всичко със скулптурата, която определя като голямата си житейска страст. Името му се нарежда сред най-познатите български творци зад граница, а художественото му наследство включва десетки изложби и множество произведения, създавани в продължение на повече от половин век.