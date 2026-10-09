Апокалипсис в музей: Изчезна гигантска творба на Салвадор Дали

Един от най-необичайните и дръзки обири на произведение на изкуството във Франция остави полицията пред истинска загадка. Огромната бронзова корица, създадена от Салвадор Дали за уникалния „Апокалипсис на свети Йоан“, е открадната от частен център за съвременно изкуство в град Исоар, департамент Пюи дьо Дом. Кражбата е извършена през нощта на 4 срещу 5 октомври, а прокуратурата в Клермон-Феран вече разследва случая. Най-невероятното е размерът на откраднатото - само корицата тежи около 150 килограма.

Крадците отнесоха истински гигант

Първоначалните съобщения създадоха впечатлението, че е изчезнала цялата книга с тегло около 210 кг. По-късно стана ясно, че от експозицията е открадната именно монументалната бронзова корица на Дали, докато част от пергаментовите листове са останали.

Това прави обира още по-загадъчен. Става дума за предмет, който не може просто да бъде скрит под палто или изнесен незабелязано. Корицата тежи около 150 кг и е сред най-разпознаваемите части от едно уникално произведение на изкуството.

Бронз, злато и скъпоценни камъни

Дали изработва корицата между 1958 и 1961 г. по поръчка на издателя Жозеф Форе. Тя е създадена чрез техниката на изгубения восък и е украсена не само с бронз, но и със злато, скъпоценни камъни, перли и различни причудливи предмети.

Типично за Дали композицията е почти сюрреалистичен спектакъл. В нея са включени дори миди, пирони, ножове и вилици от злато.

Творбата е толкова необичайна, че още при създаването си „Апокалипсисът“ е представян като една от най-скъпите книги в света.

150 пергамента и десетки хиляди букви

Самата книга е също толкова необикновена. Тя съдържа около 150 големи пергаментови листа, върху които текстът на свети Йоан е изписан на ръка. Според френски източници става дума за между 93 000 и 95 000 ръкописни букви.

Проектът събира седем големи художници и седем известни писатели. Освен Дали участват Бернар Бюфе, Фуджита, Леонор Фини, Жорж Матийо, Пиер-Ив Тремоа и Осип Задкин. Сред авторите на текстове са Жан Кокто, Жан Жионо, Емил Чоран, Ернст Юнгер и Жан Ростан.

Дори числото седем не е случайно - то препраща към седемте църкви, седемте печата и седемте тръби в библейския Апокалипсис.

Обиколила е света близо 150 пъти

След представянето си в Париж през 1961 г. необичайната книга започва международен живот. В продължение на повече от десетилетие тя е показвана в близо 150 изложби в различни държави.

По-късно произведението се съхранява в Швейцария, а след това преминава в ръцете на японски собственици. В началото на новия век те обмисляли отделните части да бъдат разпродадени поотделно.

Точно тогава се намесва френският колекционер Кристиан Каруцо. Той купува произведението през 2003 г., за да го запази цяло. По-късно разказва, че му били необходими години, за да изплати покупката.

Стойността днес е почти невъзможна за определяне

При създаването си книгата е оценена на около 2 млн. тогавашни френски франка. Днес стойността й се определя на няколко милиона евро, но собствениците и специалистите подчертават, че заради уникалността й реална пазарна цена практически трудно може да бъде поставена.

Това поражда и още един тревожен въпрос - какво могат да направят крадците с подобна вещ. Корицата е огромна, известна и лесно разпознаваема, което прави продажбата й на легалния пазар почти невъзможна.

Френски специалисти не изключват версията целта да са били именно ценните материали - бронзът, златото и скъпоценните камъни. Засега обаче това остава само една от хипотезите.

Културна катастрофа

Кристиан Каруцо прие случилото се изключително тежко. За него това не е просто кражба на скъп предмет, а загуба на произведение, което съчетава литература, живопис, скулптура и история в едно.

Разследването е поверено на жандармерията в Клермон-Феран. Към момента няма съобщение за открита следа към извършителите или за връщането на 150-килограмовата творба.