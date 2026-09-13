Лудият световен гений, който откачи по българската си муза
Ексцентрикът, който превърна сънищата в милиони долари
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Ексцентрикът, който превърна сънищата в милиони долари
Изложбата представя Дали не просто като художник, а като визионер, мислител и новатор, оставил трайна следа в световната култура
Погребват ексцентрика в собствения му музей
Тя не се отказва от млади любовници до края на живота си, за Салвадор е муза и мениджър
Те са най-известните на всички времена
"Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво"
Творбата намерена в магазин за стоки втора ръка в САЩ
Там се работи със стоки втора ръка
Кражбата на стойност половин милион паунда е станала в Стокхолм
Сентенциите на сюрреалиста - мъдрост или пи ар стратегия?
Сюрреалистът девственик е бил луд по рускинята мъжемелачка Салвадор Дали среща вселенската си огледална душа Гала на брега на любимия си Кадакес -...
Мадрид. Живопис от масло, който е продаден на испански антикварен магазин преди повече от две десетилетия, за около 150 евро, е сертифициран като първ...