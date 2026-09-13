Отиде си голям български скулптор
Негови творби присъстват в множество колекции
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Негови творби присъстват в множество колекции
Отличието той получи за изключителния си принос към българската духовност
Вдигнаха 6-метрова статуя на звездата
Почина скулпторът Янко Бонев
През 1985 година проф. Минеков и арх. Лозан Лозанов създава един от най-известните паметници в Пловдив – този на площад „Съединение”
След паметника на цар Самуил със светещите очи в София, който предизвика сериозен дебат, Добрич има пеещ монумент. Статуята е на генерал Иван Колев, к...
Името на Крум Дерменджиев намери своето достойно сред енциклопедията на българското скулптурно творчество. На 4 юли се навършват 100 години от неговот...
Павел Койчев с приятеля си Емил Стойчев
"Алеко и Бай Ганьо са нашите Дон Кихот и Санчо Панса. Гениалният автор и емблематичният му герой са вечната двойка в народопсихологията ни. Всеки от т...
Паметник на Трифон Иванов, обеща скулптор от Пазарджик. Марин Кузев е върл фен на Туньо и ЦСКА и се закани, че няма да вземе нито стотинка за произвед...
Отиде си сливенският скулптор Николай Султанов. Той почина в нощта срещу петък след тежко боледуване. През ноември миналата година Султанов навърши 8...
"Най-трудно в един портрет е да изкараш характера на човека, да уловиш неговото излъчване", казва Георги Чапкънов. Маестрото на длетото обаче е баш ма...
Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова се оказа сред най-големите почитатели на изключителния скулптор Крум Дамянов. Професорът подреди пр...
Галерия "Графит" показва живопис, пластики и рисунки на професора от 23 юли до 6 август
Мозайка на птица е редена четири години без прекъсване През жежкото лято на 2011 година ямболският скулптор Тодор Ялъмов тръгна за Китай. Багажът му...
5-метрова творба на Димитър Луканов изпраща пътниците от утре
Негови скулптури седят редом с тези на Сера, Хенри Мур и Ники дьо Сен Фал. 54-годишният проф. Светослав Минеков е преподавател в Националната художест...