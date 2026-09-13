Всичко за Скулптор

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Чепатият скулптор

Чепатият скулптор

След паметника на цар Самуил със светещите очи в София, който предизвика сериозен дебат, Добрич има пеещ монумент. Статуята е на генерал Иван Колев, к...

08 септември | 20:00
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Ловецът на характери

Ловецът на характери

"Най-трудно в един портрет е да изкараш характера на човека, да уловиш неговото излъчване", казва Георги Чапкънов. Маестрото на длетото обаче е баш ма...

24 юли | 5:25
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