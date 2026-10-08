Двама министри застанаха зад важна благотворителна кауза

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на външните работи Велислава Петрова посетиха и подкрепиха благотворителната изложба на художничката Петя Халова.

Изложбата е посветена на 17-годишната Александра, която след тежка пътнотранспортна катастрофа, претърпяна като малко дете, продължава борбата си за по-добро здраве и по-голяма самостоятелност.

„Зад всяка тежка катастрофа стои човешка съдба. Историята на това момиче ни напомня защо борбата за по-безопасни пътища е кауза за всички нас“, заяви министър Георги Пеев.

От общо 31 картини в изложбата 19 вече са продадени, като част от събраните средства ще бъдат дарени за лечението и рехабилитацията на Александра.

Петя Халова живее във Франция и активно работи за представянето на български артисти и българското изкуство по света. С тази изложба тя превръща изкуството и в начин за подкрепа на важна човешка кауза.