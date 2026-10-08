Общество

Двама министри застанаха зад важна благотворителна кауза

Изложбата на Петя Халова събира средства за лечението на пострадало при катастрофа момиче

Двама министри застанаха зад важна благотворителна кауза
08 окт 26 | 11:01
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Иван Ангелов

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на външните работи Велислава Петрова посетиха и подкрепиха благотворителната изложба на художничката Петя Халова.

Изложбата е посветена на 17-годишната Александра, която след тежка пътнотранспортна катастрофа, претърпяна като малко дете, продължава борбата си за по-добро здраве и по-голяма самостоятелност.

„Зад всяка тежка катастрофа стои човешка съдба. Историята на това момиче ни напомня защо борбата за по-безопасни пътища е кауза за всички нас“, заяви министър Георги Пеев.

От общо 31 картини в изложбата 19 вече са продадени, като част от събраните средства ще бъдат дарени за лечението и рехабилитацията на Александра.

Петя Халова живее във Франция и активно работи за представянето на български артисти и българското изкуство по света. С тази изложба тя превръща изкуството и в начин за подкрепа на важна човешка кауза.

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Автор Иван Ангелов

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