Две културни светини в Пловдив чакат спасение - Милошев със спешни действия

Десет години чакане, прекратени обществени поръчки и ремонти, които все не започват. Докато артистите на Пловдивската опера мечтаят за нормални условия за репетиции, едно от най-престижните музикални училища в страната е принудено да ограничава приема на деца заради липса на помещения. Два отдавна нерешени проблема в културния живот на Пловдив отново стигнаха до Народното събрание.

Министерството на културата търси спешно решение за ремонта на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, както и законов механизъм за преодоляване на блокажа около Концертната зала на Пловдивската опера.

Това стана ясно по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което министърът на културата Евтим Милошев и заместникът му Марина Василева отговаряха на въпроси за бъдещето на двете институции.

Темата беше повдигната от депутата Чило Попов от „Демократична България“, който обърна внимание на продължаващите с години затруднения и липсата на окончателни решения.

Млади таланти остават извън училището заради липса на зали

Един от най-тревожните проблеми е свързан с НУМТИ „Добрин Петков“ – училище, което подготвя бъдещи музиканти, певци и танцьори.

Сградата се нуждае от ремонт на покрива, но проектът предвижда и нещо изключително важно за обучението – изграждането на още четири репетиционни зали.

За целта вече е проведен конкурс и е изготвен архитектурен проект за преустройство на покривното пространство.

Въпреки това реалните строителни дейности все още не са започнали.

Причината е съвсем конкретна – разрешението за строеж е валидно до януари 2027 г. Ако дотогава не бъдат предприети необходимите стъпки, осъществяването на проекта може да се усложни допълнително.

Пари може да има, но ремонтът още чака

Заместник-министърът на културата Марина Василева обясни, че през 2025 г. средствата за ремонта на музикалното училище са били включени в резервния списък за стратегически обекти. Това е причината процедурата да не бъде задействана.

Сега обаче ведомството търси възможност строителните дейности да започнат възможно най-бързо.

„Вече се работи да започне в спешен порядък този ремонт“, увери Василева.

Тя поясни, че заради късното приемане на държавния бюджет се очаква да се отвори възможност за насочване на капиталови средства към училището.

По думите ѝ Министерството на културата работи активно по въпроса и поддържа постоянен контакт с директорката на НУМТИ „Добрин Петков“.

Засега обаче конкретна дата за начало на ремонта не беше обявена.

Десет години Пловдив чака своята Концертна зала

Още по-драматична изглежда ситуацията с Концертната зала на площад „Централен“ №1, която се използва от Пловдивската опера.

Ремонтът на сградата се проточва вече десет години, а музикантите продължават да работят без необходимите условия.

През пролетта Общинският съвет на Пловдив е приел решение, с което настоява Министерството на културата и Министерският съвет да предприемат действия за предоставяне на управлението на сградата на Общината за срок от две години.

Идеята е местната власт да поеме организацията на ремонта, като проведе обществена поръчка, включваща както проектирането, така и строителните дейности.

За да се случи това, е необходимо решение на Министерския съвет, с което управлението на имота да бъде прехвърлено на Община Пловдив.

„Пловдив не заслужава тази руина в центъра си“

Министърът на културата Евтим Милошев не скри възмущението си от състоянието на сградата.

Той съобщи, че лично е посетил Концертната зала и е видял мащаба на проблема.

„Бях лично там, видях за какво става въпрос и такива неща не може да се случват. Абсолютно споделям необходимостта ремонтът на тази сграда да започне срочно, спешно. Това е въпрос, който трябва да бъде решен максимално бързо. Пловдив не заслужава тази руина в центъра на града си“, заяви Милошев.

Министърът увери депутатите, че е провел поредица от срещи с кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета Пламен Панов.

Според него вече е постигнато принципно съгласие за начина, по който може да бъде разрешен проблемът.

Истинското предизвикателство обаче се оказва административната процедура.

Платен проект, авансови средства и прекратена поръчка

Зад десетгодишния ремонт стои сложен възел от юридически и финансови въпроси, които продължават да възпрепятстват работата.

„Повече от месец не намираме удачната формула, по която да стане“, призна министърът.

Сред основните затруднения той посочи прекратена обществена поръчка, средства, изплатени авансово от Министерството на културата, както и вече изцяло платен работен проект.

Тези обстоятелства трябва да бъдат изяснени и съобразени със законовите изисквания, преди да се пристъпи към новия вариант за управление и ремонт на сградата.

Милошев подчерта, че познава казуса в детайли и смята, че постигнатата договореност с кмета на Пловдив може да послужи като основа за излизане от административния лабиринт.

„Намерихме правилните решения, но трябва да ги облечем законово“, заяви той.