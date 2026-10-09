Трагедия! 32-годишен модел, работила за Vogue, почина внезапно

32-годишната бразилска моделка Гиане Алвеш почина внезапно по време на рутинен медицински преглед на най-малкия си син. Трагедията се разиграла на 2 октомври в град Кондеуба, Бразилия, когато 45-дневният Фелипе бил на консултация с майка си. В този момент тя получила фатален инфаркт, съобщава The Mirror.

До нея били съпругът ѝ Хосе Собриньо и 7-годишният им син Гаел. По-късно агентът на моделката Мигел Криспим потвърдил, че тя е починала в болницата.

Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolina em São Paulo, morre aos 32 anos https://t.co/opJNYsHqWB https://t.co/EO2Am2VeEW — g1 São Paulo (@g1saopaulo) October 6, 2026

Смъртта ѝ дошла напълно неочаквано, тъй като по думите на нейния представител тя не страдала от известни здравословни проблеми. Криспим, който работил с нея повече от 12 години, разказал пред местни медии, че Алвеш водела здравословен начин на живот, не пушела, не употребявала алкохол и редовно преминавала медицински прегледи. Бременността ѝ също протекла без усложнения.

Агентът я описва като любяща жена и изключително добър човек, чиято загуба е шокирала близките и колегите ѝ.

От бензиностанцията до световните модни подиуми

Пътят на Гиане Алвеш към модата започва случайно през 2015 г. Тогава, на 21-годишна възраст, тя работела на бензиностанция в Сао Пауло, когато била забелязана от моден скаут. Първоначално младата жена нямала намерение да става модел, но в крайна сметка приела предложението за среща с агенция.

Кариерата ѝ бързо набрала скорост. Още през същата година тя започнала да получава предложения за кастинги, фотосесии и работа с международни марки, които отворили пътя ѝ към модната индустрия в чужбина.

https://t.co/MN48FuvE0e Descoberta enquanto trabalhava como frentista, baiana brilhou nas passarelas do mundo e teve morte súbita após consulta médica do filho #GianeAlves #Modelo #QuemFoiAModelo #ModeloInternacional #Carreira #MorteSúbida #Entenda #OQueAconteceuComGianeAlves — Revista Bons Fluidos (@Bonsfluidos) October 6, 2026

През годините Алвеш работила в Лондон, Ню Йорк, Милано, Германия и Португалия, както и в родната си Бразилия. Участвала в Седмицата на модата в Сао Пауло и снимала редакционни фотосесии за престижни издания като Vogue Brasil, Vogue Italia, L'Officiel и Elle.

През последните години моделката избрала да се върне в родния си град, където живеела със съпруга си и двете им деца. Решението било продиктувано от желанието ѝ да осигури по-спокоен живот на семейството си, далеч от напрежението и суетата на големите модни столици.

Погребението на Гиане Алвеш се състояло в Кондеуба.