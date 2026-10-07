Отиде си R&B звезда

Почина американският R&B изпълнител Фреди Джаксън, познат с хитовете си от 80-те години „Rock Me Tonight (For Old Times Sake)“ и „You Are My Lady“. Певецът е починал в понеделник, само три дни след като навърши 70 години. Причината за смъртта не се съобщава.

Новината беше потвърдена от семейството му с изявление, публикувано в официалния профил на Джаксън в Instagram.

„Фреди беше нещо повече от легендарен глас. Той беше добра и щедра душа, която обичаше феновете, семейството, приятелите и музиката си с цялото си сърце“, се казва в съобщението.

Близките му отбелязват, че в продължение на десетилетия той е създавал песни, превърнали се в саундтрак към любовни истории, празненства и скъпи спомени на поколения почитатели.

„На всички, които някога са пели заедно с него, танцували са или са изпитвали силни емоции, когато Фреди е излизал на сцената – благодарим ви. Вие бяхте неговото семейство и той винаги носеше любовта ви в сърцето си“, допълват роднините му.

Подробности за церемониите по изпращането на певеца ще бъдат обявени през следващите дни.

Джаксън е роден и израснал в Харлем, където се запознава със соул музиката и започва да пее госпъл в баптистката църква „Уайт Рок“. Професионалната му кариера започва по клубовете в Ню Йорк, а в края на 70-те години се присъединява към групата Mystic Merlin и заминава за Западното крайбрежие.

След завръщането си в Ню Йорк през 1985 г. издава дебютния си албум „Rock Me Tonight“, който става платинен. Албумът му носи две номинации за „Грами“ – за най-добър нов изпълнител и за най-добро мъжко R&B вокално изпълнение за песента „You Are My Lady“.

Джаксън се превръща в едно от разпознаваемите имена в класациите на „Билборд“ и любимец на радиостанциите за съвременна градска музика през 80-те и началото на 90-те години. Вторият му албум „Just Like the First Time“, издаден през 1987 г., също получава платинен статут.

През 2024 г. певецът разкри в социалните мрежи, че е бил диагностициран с бъбречно заболяване.

„Това пътуване не мина без трудности, но реших да се справя с тях с откритост и твърдост. За мен е важно да споделя това с вас – не просто като част от личната ми история, а като начин да допринеса за нещо положително“, заяви тогава Джаксън.

По това време той обяви, че си сътрудничи с Националната фондация за бъбречни заболявания в САЩ, за да повиши информираността за заболяването.