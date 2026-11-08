Знатни фешън наследнички дефилираха за топ стилист

Митко Дамов дирижира поредното си есенно дефиле, в което по традиция съчета мода, театър и социален разказ. Известният стилист отново наложи изисканост и шик в артистично-екстравагантните облекла и сложните прически, без да забравя драматургията, смисъла и посланията в осмото изкуство.

Неслучайно нарече спектакъла си „Добре дошли в цирка“, правейки препратка към абсурди в родната действителност. В първата част цялата колекция беше решена в черно – дантели, воали, коприни, пелерини, бижута, шапки, пера, пайети… Във втората цветовете се завърнаха с идеята за прераждането така, както светлината избуява от мрака. Въпреки изгубените илюзии, животът продължава в цялата пищност и в цялата палитра на надеждите и новите енергии, беше един от кодовете в зрелището.

„Светът е прекрасно място и ако хората започнат да общуват нормално, а не да мислят само за пари и власт, нещата могат да изглеждат наистина различно. Опитвам се чрез визията - дрехите и косите, да покажа това, което виждам и усещам.“, коментира Митко Дамов.

В ревюто, което събра познавачи и естети в прекрасния парк на елегантната резиденция Лозенец, участваха и няколко млади госпожици, които познават „котешката пътечка“ по рождение – под прожекторите дефилираха дъщерите на Наталия Гуркова, Елена Ангелова, Светослава Паспалева, Ивалина Христозова, Даниела Велчева, Бояна Ачовски и Мария Райчева, които в предишни години бяха истински топ модели. Сред публиката блестяха актрисите от Народния театър Емануела Шкодрева и Биляна Петринска, бизнес дамата Траянка Орфаниду.