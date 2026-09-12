Французи и франкофони празнуваха юбилей в Градската галерия
Мария Конакчиева посрещна с шампанско политици, актьори и бизнесмени
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Мария Конакчиева посрещна с шампанско политици, актьори и бизнесмени
Топ стилистът извая визията на новата Монро
Митко Дамов показва модели от дефилета, които провокират социални дебати
Тайни за новия сезон бяха разбулени в частната галерия на Стефан Стоянов
Динамика и артистичност владеят косите, бъдете естествени, коментира Митко Дамов
Руси и червени коси са супер акцентите на сезона, казва Митко Дамов
Познавачи аплодираха документалния филм „Салваторе: Обущарят на мечтите“
Топ стилистът се отказа от купон за ЧРД в София и избра шика на Болоня
Жените – с блонди бретон, мъжете – като Дейвид Бауи
Ретро вълни, момчешки шик и ренесансови къдрици са големите акценти, коментира Митко Дамов
Веселин Йорданов и Митко Дамов показаха висш пилотаж в НБУ
Няма по-голям визионер от него, категоричен е БГ стилистът
Топ стилистът се погрижи за визията на дамите от Нов симфоничен оркестър и стана меценат на концерта му
Ножица и гребен са водещ тренд в мъжките прически, казва стилистът
Детайлите създават шика, но големият номер е в миксирането на стилове, казва магистърът елегантариум Митко Дамов преди няколко седмици моли добрата с...