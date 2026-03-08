Французи и франкофони празнуваха юбилей в Градската галерия

Мария Конакчиева, която десетилетия наред е пи ар на Френския институт в България, посрещна международна компания в Софийската градска художествена галерия, където празнува респектиращ юбилей. Изисканата дама прие прегръдки и цветя от Нейно превъзходителство Мари Дюмулен, посланик на Франция в България, културното аташе Едуар Морно, скулптора Аксел Морел и колеги от Париж, с които е работила през годините в София. За рождения ден специално от Франция пристигна Жил Лабор, бивше културно аташе у нас. Престижни франкофони от родното арт и бизнес общество разцелуваха Мария - актрисата от Народния театър Емануела Шкодрева, Траянка Орфаниду, топ стилистът Митко Дамов, Велемира Агура, Кирил Калев и Елена Филипчева, Поли Карастоянова, Диана Митева, оперативният директор на Евронюз Ваня Бедрова… Професор Петър Стоянович и неговата муза бяха между най-интересните двойки на вечерта. На пианото седна Антонина Бонева, елитна интерпретаторка на Шопен, за да изсвири любими композиции на рожденицата.

Мария Конакчиева с аташето по културното сътрудничество Едуар Морно и художникът Аксел Морел

Мария Конакчиева продължава с представянето на забележителните си мемоари „Влюбена в живота“, в които събира двете си любови – към родината и към страната, в която открива дом за своето сърце. Наричана неслучайно бижуто на българо-френската дипломация, през десетилетията тя е в центъра на политически и културни активности, обединяващи двете държави. Мария играе ключова роля във Френския институт в България и пази незабравими спомени за срещите си с някои от най-интересните фигури на България, Франция и Алжир, където преди години я отвежда ролята ѝ на съпруга на алжирски дипломат.

Топ стилистът Митко Дамов беше сред гостите за юбилея

