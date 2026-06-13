Французи и франкофони празнуваха юбилей в Градската галерия
Мария Конакчиева посрещна с шампанско политици, актьори и бизнесмени
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Мария Конакчиева посрещна с шампанско политици, актьори и бизнесмени
Мария Конакчиева даде автограф на бизнесмена Кристиан Шомет в „Есенсиел“
Автобиографичната й книга ще бъде представена на "Аполония"
Известната в България и Франция дама представя мемоарите си „Влюбена в живота“
Петото издание на световния фестивал започва на 21 юни в Благоевград
Мария Конакчиева, която е безспорен лидер на връзките с обществеността, които поддържа Френският културен институт със София, България и света, бе обс...
Винаги съм смесвала аромата и багрите на различните светове, споделя пресаташето на Френския културен институт Мария Конакчиева е пресаташе на Френск...