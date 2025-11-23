Френски шик на Царя

Мария Конакчиева, която на предстоящия Панаир на книгата в НДК ще раздава автографи върху мемоарите си „Влюбена в живота“, продължава да генерира любопитството и интереса на нови читатели. Навръх уикенда дамата, от десетилетия известна като пи ар на Френския институт у нас, разписа биографичния си магнум опус на Кристиан Шомет и българската му съпруга. Във „Влюбена в живота“ Мария Конакчиева събира двете си любови, родната България и Франция, която има своята огромна територия в сърцето й.

Срещата се случи в столичния ресторант „Есенсиел“, управляван в момента от французина. Творческият разговор в изисканото пространство на Царя беше гарниран от изключителни френски деликатеси и вина. Мария Конакчиева, която добре познава кулинарните върхове във френската кулинария и е наясно с най-качествените еликсири от различните региони на Франция, поднесе комплименти за избора на Кристиан Шомет. В менюто на „Есенсиел“, което на френски означава „същественото“, фигурират тартар от сьомга, истински бургундски охлюви, запечения патешки дроб, блюда с морски дарове, печени меса по най-изтънчените рецепти и фантастични десерти.

