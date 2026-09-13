Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес
Пролетният панари на книгата приключва утре
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Пролетният панари на книгата приключва утре
Мария Конакчиева даде автограф на бизнесмена Кристиан Шомет в „Есенсиел“
Започна Пролетният панаир на книгата
Георги Господинов и Анджела Родел раздават автографи
Над 170 издателства представят своите най-нови и популярни издания
Първото коледно градче пред НДК ще работи за столичани от 4 до 31 декември
Седмото издание и Панаирът на книгата ще продължат до 15 декември в НДК
Езикът не познава граници, книгата е онази, която създава и ражда личностите, създава идентичност на народите, отбеляза Илияна Йотова...
Издание № 46 започва на 11 декември
Това роман ли е, или е само романче Свещеник с буйна брада си избира самоучител по... фотошоп. На коментара от колегите: "Имате късмет, че самоучител...
Автори от България и Европа раздават автографи, входът е безплатен 100 изложители, 60 събития и 50 писатели на Панаира на книгата НДК удари пореден...
За втора поредна година Панаир на книгата отвори врати в Благоевград. Шатрите с книги на всички 16 издателства, които се включиха в събитието, са разп...
Сърцето се вкаменява, когато се вземаме твърде на сериозноНе искам да поучавам, а да вдъхновявам с книгите си, казва писателката Ивинела Самуилова В...
120 издателства заеха четири етажа на НДКГосподинов и Русков говорят с Вишниек и Картареску 13 румънски и 12 скандинавски автори гостуват в София за...
София. В НДК започна Международния панаир на книгата. Той беше открит от президента Росен Плевнелиев, който отправи послание за ролята на книгите, сло...
Родни поети четат в афиша на елитните форумиЗвезди от Скандинавския север идват за панаира на книгата и софийския литературен фестивал Хитовете на из...
София. Знаменитата финландска писателка Йохана Синисало е специален гост на Софийския литературен фестивал в рамките на Международния панаир на книгат...
Три етажа на НДК окупирани от образци на словото Серия от арт събития, четения на проза и поезия, автографи от обичани автори и много изненади за мал...
Благоевград. Панаир на книгата отваря врати в понеделник в Благоевград. Първото издание на „Литера Експо" ще разположи щандовете си на площад „Георги...
Испанец разкрива историята на ордена "Монте Гаудио"