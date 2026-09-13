Всичко за Панаир На Книгата

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Рекорди в НДК

Рекорди в НДК

Автори от България и Европа раздават автографи, входът е безплатен 100 изложители, 60 събития и 50 писатели на Панаира на книгата НДК удари пореден...

19 май | 19:10
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Хитовете на "Стандарт" в НДК

Хитовете на "Стандарт" в НДК

Родни поети четат в афиша на елитните форумиЗвезди от Скандинавския север идват за панаира на книгата и софийския литературен фестивал Хитовете на из...

09 декември | 7:40
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