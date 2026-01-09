Забравихте прането цяла нощ в пералнята - трябва ли пак да го перете?

Всички познаваме онзи неприятен момент, когато отваряме пералнята, за да сложим ново пране, и вместо това ни посреща влажна купчина дрехи със съмнителна миризма, стояла вътре кой знае колко време. Понякога решението изглежда просто – още един цикъл – но истината е, че в зависимост от това колко дълго прането е престояло мокро, щетите вече може да са нанесени и да изискват по-сериозни мерки.

Колко дълго могат да стоят мокрите дрехи в пералнята

Еднозначен отговор на въпроса колко време мокрото пране може да остане в пералнята всъщност няма. Според експертите трябва да сте подозрителни към всякакви „точни“ срокове, защото реалността е много по-сложна. Всичко зависи от комбинация от фактори – колко са замърсени дрехите, каква е температурата на водата, какъв перилен препарат и добавки са използвани, от каква материя са тъканите, какъв модел е пералнята и колко редовно се почиства тя.

„Има толкова много променливи, които определят всеки конкретен цикъл на пране, че е невъзможно да се даде универсално време, подходящо за всяко домакинство“, обяснява Мери Галярди, известна като „Д-р Пералня“ от Clorox, цитирана от Southern Living. Затова най-добрата практика остава проста – прането трябва да се изважда веднага след края на цикъла.

Как да намалите риска да забравите прането

За да не се стига до неприятни изненади, експертите съветват да използвате всички възможни напомняния. Алармата за край на цикъла на пералнята трябва да е включена, а ако моделът ви не разполага с такава – напомняне на телефона може да свърши същата работа. За много хора помага и превръщането на прането в част от строга рутина – например винаги да се мести в сушилнята или да се простира веднага след изпиране. Така вероятността да се окажете с миризлива, влажна купчина дрехи намалява значително.

Какво влияе на „издръжливостта“ на мокрото пране

Състоянието на самата пералня е ключово. Според Галярди редовното ѝ почистване може осезаемо да намали риска от неприятни миризми. Един месечен цикъл на празен барабан с белина помага да се отстранят натрупаните замърсявания във вътрешните механизми – именно там бактериите, причиняващи миризма, се развиват най-добре и след това се пренасят върху дрехите.

Освен това значение имат и продуктите, които използвате. Добавки като дезинфекцираща белина, белина за цветни дрехи или специални дезинфектанти за пране могат да дадат „буферно време“ и да ограничат развитието на бактерии, ако прането все пак остане влажно по-дълго.

Как да действате, ако прането вече мирише

Понякога забравянето е неизбежно. В такъв случай първата стъпка е да се оцени миризмата. Ако дрехите са влажни, но не миришат на мухъл, може да се размине с по-лек подход – добро разклащане, за да се отпуснат гънките, и гладене или обработка с пара. Колкото по-дълго дрехите са стояли смачкани, толкова по-упорити стават гънките и толкова повече усилия ще са нужни.

Ако обаче прането ясно мирише на влага или мухъл, сушилнята не е решение. В този случай Галярди препоръчва нов, бърз цикъл на пране с добавен дезинфектант за пране, който да унищожи бактериите, развили се във влажните тъкани. Само така дрехите могат да бъдат върнати в състояние, безопасно и приятно за носене.

