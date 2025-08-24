Мария Конакчиева призна за голямата си любов

Автобиографичната книга на Мария Конакчиева "Влюбена в живота" ще бъде представена на 1 септември в рамките на фетивала "Аполония".

След повече от 20 години живот извън България и още над 30 години работа за френския институт в София, нейните лични истории остават мост между България и Франция.

Част от емоциите и преживяванията си, тя разказа в предаването "Тази неделя".

В ефира на bTV Мария Конакчиева сподели за своите впечатления от поведението на дами и световни примери от миналото. Тя каза, че най-много е харесвала бившата първа дама Джаки Кенеди и актрисата Одри Хепбърн.

За своите лични убеждения тя каза: "Живота не е пари или успех, а присъствие."

Конакчиева издаде своята първа книга - автобиографията "Влючена в живота". Повече за нея тя разкри: "Сама се очудих на себе си. Тогава имах един голям проблем, здравен, и просто отдавна ме караха да напиша нещо себе си. Досега не си давам сметка как можах да събера тази сила, от къде ми дойде. Може би откриваш себе си, когато си в най-критичните моменти от живота си.

За вдъхновението за написването на книгата, тя продължи: "Не съм си взимала никога бележки. Всичко ми изплува в душата, в сърцето ми, във всеки ъгъл има някаква история."

Авторката разказа и за своята голяма любов - алжирският дипломат Хамза. Тя се сети за трудностите на онова време, в което взаимната им любов е пламнала - за постоянното местене, следенето, но и за онези сладки моменти, в които той я е носил на гръб, докато изкачва стълби.

"Неговата любов с мен беше цяла сага. Може би истинската любов е наистина да се отдадеш до край. Любовта е както идва, така си отива - тихо, може би бурно идва, но тихо си отива, на пръсти", каза тя.

