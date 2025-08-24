Голямото зло в Бъкингам! Меган разделя синовете на Даяна

Меган Маркъл отново е уличена като голямото зло във височайшето семейство на Великобритания.

Този път кралски биограф я обвинява, че е главната причина за продължаващия раздор между принцовете Хари и Уилям. Ингрид Сюард сочи недоверието на бъдещия крал към съпругата на брат му като основната пречка за помирение между синовете на покойната принцеса Даяна.

43-годишният принц на Уелс не е говорил с по-малкия си брат повече от две години.

Нарушената им връзка беше окончателно скъсана заради мемоарите „Резервен“, интервюто пред Опра Уинфри и сериала на Нетфликс, в които Хари и Меган пуснаха публиката зад кулисите на династията.

След като кралските тайни излязоха наяве заради херцога и херцогинята на Съсекс,

Уилям няма мотивация да възобнови диалога между двата противникови лагера.

„Бълхата в мехлема наистина е Меган“, казва Ингрид Сюард пред Fox News. „Тя е силно недолюбвана от монархистите, те я виждат като крайно вредна за кралското семейство. Мисля, че много хора в САЩ чувстват същото. Не им харесва, че Меган е очернила и собственото си семейство, и това на съпруга й.“

Сюард споменава и продължаващия разрив на бившата звезда от „Костюмари“ с роднините й, включително с болния ѝ баща, Томас Маркъл-старши. Те се скараха малко преди сватбата на актрисата с Хари и дори инсултът на родителя не смекчи поведението на дъщерята. Томас Маркъл-старши все още не се е запознал с внуците си. „Абсурдно е, че децата не общуват с дядо си. И в Щатите, и в Англия това е изключително странно. Всъщност тъкмо това е истинското петно върху лицето на Меган. Тя не може да приеме дори собствения си баща, невероятно е, че и Хари никога не е срещал с него. Това са сложни чувства, които трябва да се преодолеят“, добавя анализаторката.

Преди броени дни „вътрешни хора“ съобщиха за People, че

Уилям и Хари продължават по „различни пътища“.

„Разривът е дълбок и дълготраен“, коментира пред изданието Робърт Лейси, автор на „Битката на братята“. „Няма да има промяна, докато Хари не се извини.“ Обажданията и съобщенията на Хари до Уилям засега не получават отговор. Явно бъдещият крал е „заел твърда позиция“ да се дистанцира от Съсексови. „Подобна враждебност трудно се преодолява“, продължава Ингрид Сюард.

