Митко Дамов: Класиката винаги е на мода

Митко Дамов извая прическата и визията на Анна Кошко, която блесна на голямата сцена в Народния театър заедно с Деян Донков. Двамата партньори в изкуството и в живота, водещи на церемонията „Чудесата на България“, впечатлиха публиката с изискана елегантност.

(На снимката: Анна Кошко, Митко Дамов и Деян Донков с вицепремиера Гроздан Караджов и съпругата му в Народния театър след овациите за „Чудесата на България“)

Топ стилистът избра за Анна шикозен нисък кок, който подчертаваше естествената й красота, и дискретно декориран с пайети черен гащеризон в пълна хармония с вродената й грация. Изгряващата актриса, която в премиерния хит „Последният час на Мерилин Монро“ влиза в образа на фаталния секс символ от 60-те години в Холивуд, спечели комплименти и с грима, който, без да бъде излишно разточителен, акцентираше върху очите, скулите и устните й.

„С класиката и с черния цвят никога няма грешка. Те винаги са на мода. А зад привидно небрежната артистичност в косите се крие перфектно подстригване и абсолютно точна за тена палитра. Най-важното е индивидуалността да получи собствена интерпретация, дори независимо от тренда и „последните писъци“, коментира Митко Дамов.

Неслучайно Анна Кошко привлече погледите с нежно и аристократично преливащите се светло кестеняви тонове в прическата, с каквато публиката не я е виждала под прожекторите или под слънцето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com