Дефиле с вековни носии и кукери впечатли гостите на Албена
За дванадесети път курортът е домакин на международния фестивал, който съчетава българските традиции с морската почивка и разнообразните преживявания
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За дванадесети път курортът е домакин на международния фестивал, който съчетава българските традиции с морската почивка и разнообразните преживявания
Легендарният моден диктатор Джорджо Армани взе решение, което изненада всички. Той няма да покаже основната си колекция на започналите във вторник в М...
Дизайнери ще дебютират тази година
За първи път от началото на пандемията модното събитие беше пред гости на живо
Дванадесетте арки в цветовете на българския трикольор бяха символ на всеки от класовете в досегашното им образование и на пътя им към зрелостта
Бурните води на река Искър във вчерашния ден подкопаха брега и предизвикаха срутването на голяма земна маса
Сигнал за катастрофата между два леки автомобила е получен около 18.20 часа
Колекцията на световната модна къща ще бъде показана във фешън столицата на Италия на 27 септември
Дефилетата на живо започват отново през септември
Луксозните лейбъли колебливо се завръщат на сцената
71-годишната моделка превърна всекидневната си в подиум
В последното му дефиле взеха участие десетки модели, като Джиджи Хадид и кралицата на бурлеската Дита фон Тийз
Тоновете камъни и пръст са се срутили тази нощ край село Елисейна, съобщи BulNews като се позова на информация от пътуващи в социалната мрежа.
Основната идея на Дефиле „Вино и гурме“ е създаването на атрактивна възможност за посещение на гости от страната и чужбина в Стария град
Модната къща е обвинена в расизъм
До края на април ще започне монтажът на високоякостни мрежи на два участъка от пътя София – Кулата в района на Кресненското дефиле. Целта е да се укре...
Изложение на редки породи домашни животни ще се проведе утре в симитлийското село Крупник. Събитието ще започне в 10:00 часа и се организира за четвър...
Красиво дефиле на мажоретните състави, участвали в 13-ият международен конкурс, провел се в Добрич и Албена, изпълни централната улица в неделния след...
Движението за Гърция в района на входа на Кресненското дефиле бе възстановено късно в четвъртък след 4 месеца ремонтни дейности. Една от най-тежките "...
Отпушиха „тапата" в Кресненското дефиле след 4 месеца работа Движението за Гърция в района на входа на Кресненското дефиле бе възстановено късно в че...