Традиционните свещи отиват в миналото. Има модерна алтернатива

Традиционните парафинови свещи вече имат практична алтернатива, която може да осигурява светлина в продължение на месеци без необходимост от постоянно подменяне. Соларните свещи се зареждат през деня от слънцето, а вечер се включват автоматично и светят до 12 часа при подходящи условия. Те стават все по-популярен избор за гробищните паркове, където близките искат да запазят светлината в памет на починалите възможно най-дълго. Как работят тези устройства, какви са предимствата им и от какво зависи продължителността на светене, обяснява полското издание „Гийкуийк“ на портала „Интерия“.

Светлина в продължение на месеци без смяна на свещта

Обикновените парафинови свещи най-често горят няколко дни, ако пламъкът им не бъде изгасен по-рано от вятър или дъжд. След това трябва да бъдат подменени, което изисква нови покупки и редовни посещения.

Соларните свещи предлагат различно решение. Вместо открит пламък те използват малък светодиод, захранван от акумулатор, който се зарежда от слънчев панел. При подходящи условия устройството може да работи месеци наред без смяна на източника на светлина, като всеки ден събира нова енергия.

Друго предимство е, че не се нуждаят от електрически контакт или кабели. Не е необходимо и ежедневно ръчно включване, когато моделът разполага с датчик за здрач.

Как слънчевата светлина се превръща в пламък

На външен вид соларната свещ често почти не се различава от обикновения декоративен фенер. Корпусът може да бъде изработен от стъкло или пластмаса, а по-скъпите модели имат допълнителни украси.

В горната част е разположен малък слънчев панел, който превръща дневната светлина в електрическа енергия. Тя се съхранява в акумулатор, чийто капацитет обикновено е между 300 и 1000 милиамперчаса.

Когато настъпи здрач, специален датчик отчита намаляването на светлината и автоматично включва светодиода. Той може да излъчва постоянна топла светлина или да имитира естественото трептене на истински пламък.

При много модели цветната температура е между 2700 и 3000 келвина. Това придава на светлината характерния мек, жълтеникав оттенък на традиционните свещи.

Колко часа може да свети една соларна свещ

Според „Гийкуийк“ повечето соларни свещи са проектирани да светят между 6 и 12 часа след зареждане. Реалната продължителност обаче зависи от капацитета на акумулатора, размера на слънчевия панел и количеството светлина, получено през деня.

При хубаво време панелът може да събере достатъчно енергия за продължително вечерно осветление. През есента и зимата, когато дните са по-къси, а облачността е по-голяма, времето на светене може да намалее значително.

По-големите слънчеви панели обикновено улавят повече светлина, включително при частично облачно време. Затова размерът и качеството на панела са важни при избора на подходящ модел.

Къде да поставим свещта за най-добър резултат

Мястото на соларната свещ има съществено значение за ефективността й. Най-добре е тя да бъде поставена там, където през деня достига възможно най-много слънчева светлина.

Ако панелът остава в сянката на дървета, паметници, венци или други предмети, акумулаторът може да не се зареди достатъчно. Това води до по-кратко светене през нощта, дори когато самото устройство е напълно изправно.

Важно е също повърхността на панела да бъде чиста. Натрупаните листа, прах, сняг и други замърсявания пречат на достъпа на светлина и намаляват ефективността на зареждането.

Как да възстановим работата на свещта, ако не светне

Ако соларната свещ не се включи след залез слънце, това не означава непременно, че е повредена. Понякога причината е съвсем проста и може да бъде отстранена без допълнителни разходи.

Първо трябва да се провери дали превключвателят е поставен в положение ON. След това е добре да се почисти слънчевият панел и да се осигури достъп до дневна светлина.

Възможно е проблемът да идва и от акумулатора. С течение на времето той постепенно губи способността да съхранява енергия. При някои модели първото забележимо съкращаване на времето за светене може да се появи още след шест месеца употреба.

По-евтините акумулатори често издържат приблизително 500-700 цикъла на зареждане и разреждане. При устройствата със сменяем акумулатор той може да бъде подменен, без да се купува изцяло нов фенер.

Друг възможен проблем е датчикът за здрач. За да се провери дали реагира, слънчевият панел може внимателно да бъде закрит с ръка. Ако системата работи правилно и акумулаторът има достатъчно заряд, светодиодът трябва да се включи.