Душкабините отстъпват място на нов хит. Банята изглежда по-голяма и модерна

Класическите душкабини с високи корита, плъзгащи се врати и масивни стъклени ограждения постепенно отстъпват място на нова тенденция в обзавеждането на банята. Все по-голяма популярност в Европа придобиват така наречените италиански душове, които се отличават с отворен дизайн и липса на праг. Те правят помещението визуално по-просторно, по-удобно за използване и значително по-лесно за почистване. За новата тенденция, която набира скорост през 2026 г., разказва германското издание „Чип“, като посочва както големите предимства, така и важните особености при монтажа.

Какво представлява италианският душ

Основната разлика между традиционната душкабина и италианския душ е в начина, по който е организирано пространството. Вместо отделно корито с висок ръб душът се разполага директно върху пода на банята, без стъпало или праг.

Често липсват и обичайните плъзгащи се врати. В много случаи е достатъчна една неподвижна стъклена преграда, която предпазва останалата част от помещението от водните пръски. При някои проекти душовата зона остава напълно отворена.

Този тип обзавеждане първоначално набира популярност в Италия, но постепенно се налага и в други европейски държави, включително Германия. Особено търсен е при ремонти на малки бани, където всеки сантиметър има значение.

Малката баня изглежда значително по-просторна

Едно от най-големите предимства на италианския душ е визуалният ефект. Когато подът е на едно ниво в цялото помещение, пространството изглежда по-голямо и по-отворено.

Масивните душкабини често разделят малката баня на отделни зони, а високото корито и стъклените врати допълнително създават усещане за ограничено пространство. При италианския вариант тази граница почти изчезва.

За още по-силен ефект дизайнерите препоръчват еднаква подова настилка в цялата баня. Големите плочи от гранитогрес например създават усещане за непрекъсната повърхност, а по-малкият брой фуги улеснява поддръжката.

Така дори сравнително тясно помещение може да изглежда по-светло и подредено, без да се налага разширяване на неговата площ.

Край на трудното почистване на душкабината

Другото голямо предимство е свързано с ежедневната поддръжка. При класическите душкабини варовикът, остатъците от сапун и влагата се натрупват по стъклените врати, металните профили, релсите и труднодостъпните ъгли.

Италианският душ премахва голяма част от тези проблемни места. Липсата на многобройни профили и плъзгащи се механизми означава по-малко повърхности, които трябва да бъдат почиствани поотделно.

Обикновено е достатъчно стените и подът да се изплакнат и избършат. Водата се оттича през централен или линеен сифон, към който подовата настилка е оформена с лек наклон.

Това улеснява поддръжката и намалява вероятността от задържане на локви, когато отводняването е изпълнено правилно.

По-удобно решение за деца и възрастни хора

Отсъствието на висок праг има и важно практическо предимство. Влизането под душа става по-лесно за възрастни хора, за хора с ограничена подвижност и за семейства с малки деца.

При традиционните кабини високото корито може да затрудни преминаването, особено когато подът е мокър. Италианският душ позволява свободен достъп и повече пространство за движение.

При подходящ проект душовата зона може да бъде оборудвана и със седалка или стабилни дръжки за опора. Изборът на подови плочки с добро сцепление също е важен за безопасността.

Така модерният дизайн може да се съчетае с удобство, което остава полезно години наред.

От естествен камък до микроцимент. Голям избор на материали

Италианските душове предлагат разнообразни възможности за оформление. Те могат да бъдат изпълнени както в изчистен съвременен стил, така и в по-традиционен интериор.

Сред предпочитаните материали са гранитогресът, естественият камък, керамичните плочки и микроциментът. Особено популярни са големите плочи, които създават равномерна повърхност с малко видими фуги.

Смесителите, душовите слушалки, нишите за козметика и стъклените прегради могат да се разполагат според размерите и особеностите на помещението.

При по-малки бани частичното стъклено ограждение често е подходящ компромис между отвореното пространство и необходимостта останалата част от помещението да бъде защитена от пръски.

Има обаче една важна особеност при ремонта

Въпреки многобройните предимства италианският душ изисква по-прецизно планиране от обикновената душкабина. Най-важните условия са правилното отводняване и качествената хидроизолация.

За да се оттича водата свободно, подът трябва да има необходимия наклон към сифона. В някои жилища това налага промяна на нивото на настилката или допълнителни строителни работи.

Особено внимателно трябва да се подходи при старите сгради. Там разположението на канализационните тръби и конструкцията на пода могат да затруднят изграждането на душова зона без праг.

Не по-малко важна е хидроизолацията. Ако тя не бъде изпълнена правилно, влагата може да проникне в замазката и стените, а последващият ремонт да се окаже скъп.

Затова специалистите препоръчват преди започване на ремонта да се направи оценка на техническите възможности на помещението. При правилно проектиране италианският душ предлага съчетание от модерен външен вид, удобство и по-лесна ежедневна поддръжка.