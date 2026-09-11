"Поразените" на Теодора Димова оживяват във Варна
Драмата в морската столица превръща романа в спектакъл
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Драмата в морската столица превръща романа в спектакъл
Знаменитият актьор ще продуцира нова адаптация на „Големите надежди“
Актьорът влиза в адаптация на документалнта поредица „Стълбището“
4 кризи изправиха съюза пред най-сериозното изпитание, казва проф. Георги Карасимеонов Четири основни предизвикателства изправиха Европейския съюз пр...
"Хартиени градове", адаптация за голям екран на едноименния бестселър на Джон Грийн, е история за порастването. Главният герой в романтичната мистерия...
Актьорът Бенедикт Къмбърбач ще участва в нова адаптация на една от прочутите пиеси на Уилям Шекспир, където ще изиграе Ричард III. Новата продукция ще...