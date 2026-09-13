Вирджиния Събева GINI представи сингъла си „Нека бъдем себе си“
Публиката се наслади на първото живо изпълнение на новия сингъл
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Публиката се наслади на първото живо изпълнение на новия сингъл
Българската рок група "Faces" пусна третия си нов сингъл - "Там където". През 2014 година излязоха - "Тра ла ла" и "Всеки ден". Парчето е лятно, носи...
София. Новият сингъл на Михаела Филева е вече факт. Очарователната певица на "Монте Мюзик" има едно наум той да стане хит на това лято. Песента #Eдно...
София. Артисти от Европа, Южна Америка и Африка участват в най-новия сценичен и студиен проект на Калин Вельов - Kalin Veliov & AMAZONIA Dance Project...
София. Ирина Флорин се завърна на сцената. Новият й сингъл "Очаквано непознат" вече е на пазара. Музиката е дело на композитора Момчил Колев, а Ваня Щ...