Всичко за Майкъл Дъглас

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Дъглас хвали секса с Катрин

Дъглас хвали секса с Катрин

Майкъл Дъглас се похвали, че след като се събрал със съпругата си Катрин Зита-Джоунс, сексуалният им живот се е подобрил. 69-годишната звезда призна,...

18 юни | 16:47
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Катрин взе Майкъл обратно

Катрин взе Майкъл обратно

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс ще подновят брачните си обети на 25 септември, когато и двамата имат рожден ден.   След 14 години заедно те натру...

12 февруари | 18:15
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