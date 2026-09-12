Легендарен актьор хвърли бомба за бъдещето си
Последната му роля бе през 2022 г.
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Последната му роля бе през 2022 г.
Той ще бъде удостоен с голяма награда
Майкъл изглежда все по-крехък и неподвижен, сподели близък на холивудските звезди
На пръв поглед актьорът изглежда в добро състояние
Твърди се, че актьорът е пиян всеки ден и буйства срещу жена си
Тя искала тези кадри да се премахнат
Линейка и полиция са забелязани пред дома на актьора
Култовият актьор каза кой колега би искал да види в неговите обувки
Синът му Камерън го дари с внук
Култовите актьори ще се превъплътят в Роналд Рейгън и Михаил Горбачов
Красавицата от Уелс среща Майкъл Дъглас на прожекция
Взел е участиев повече от 90 филма в успешната си кариера, продължила седем десетилетия
Съпругата му е родена през 1919 г. и това лято навърши 100 г. Двамата имат четири деца
Звездите заедно преодолели атаката на #MeToo
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