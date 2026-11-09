Нови аварии подлудиха столичани

Няколко столични квартала отново останаха без отопление и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа. Това става ясно от информацията, публикувана на сайта на „Топлофикация София“.

Проблеми има в части от квартал „Изток“, където засегнати са хотел „Четири сезона“, както и адреси на ул. „131“ № 2А, 3 и 5 и бул. „Г. М. Димитров“ № 26 и 32. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 11 ноември.

Без парно и топла вода са и блокове 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109 и 111 в квартал „Мусагеница“. Засегнато е и училище „Иван Апостолов“. По предварителен график аварията трябва да бъде отстранена до 11 ноември.

В квартал „Левски Г“ без отопление и топла вода е блок 9, като очакваният срок за възстановяване на услугата е 10 ноември.

Нови прекъсвания са планирани и в „Дружба“ 1. От 11 ноември в 11:40 ч. без топлоподаване ще останат блокове 100, 101 и 129. Според обявения график парното и топлата вода трябва да бъдат възстановени на 13 ноември.