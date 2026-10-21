Общество

Засилен патрул над Черно море. Важно за полетите

F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 следят въздушното пространство

Засилен патрул над Черно море. Важно за полетите
21 окт 26 | 16:34
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Фатме Мустафова

Българските Военновъздушни сили засилват наблюдението и контрола над Черно море. Екипажи на изтребители F-16 и МиГ-29, както и на самолети Су-25 и L-39, изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Полетите ще продължат и през следващите дни, като целта е да се гарантира наблюдението и сигурността на въздушното пространство в района.

За усилване на охраната са приведени и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана, уточняват от военното ведомство.

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Автор Фатме Мустафова

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