Засилен патрул над Черно море. Важно за полетите

Българските Военновъздушни сили засилват наблюдението и контрола над Черно море. Екипажи на изтребители F-16 и МиГ-29, както и на самолети Су-25 и L-39, изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Полетите ще продължат и през следващите дни, като целта е да се гарантира наблюдението и сигурността на въздушното пространство в района.

За усилване на охраната са приведени и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана, уточняват от военното ведомство.