Йотова вдига темата за Черно море на срещата на върха в Брюксел

Черно море влиза извънредно в дневния ред на предстоящата среща на върха на Европейския съюз в Брюксел. За това са се договорили президентът Илияна Йотова и румънският държавен глава в телефонен разговор. Двете страни ще работят и по общ консолидиран текст, който да представи фактите, заплахите за безопасността на корабоплаването и възможностите за европейска подкрепа.

„Най-добре би било да има среща между всички черноморски държави“, заяви Йотова пред журналисти в Бургас.

Повод за спешните действия са атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското крайбрежие. Плаващият под малтийски флаг CHELSEA-3 беше атакуван, но всичките 15 моряци на борда бяха спасени. Вторият плавателен съд – HS Dignity под флага на Гвинея-Бисау, потъна след нападението. Шестима от общо 16 души екипаж бяха спасени, а съдбата на останалите 10 остана неизвестна.

И двата кораба са пътували без товар. Причините за атаките и произходът на безпилотните апарати продължават да се изясняват.

България търси подкрепа от ЕС и НАТО

Йотова вече заяви намерението си България да постави въпроса за зачестилите нападения срещу търговски кораби в Черно море пред Съвета за сигурност на ООН. Президентът настоява и темата да бъде включена като извънредна точка в дневния ред на срещата на европейските лидери в Брюксел.

Държавният глава не изключи възможността страната ни да поиска консултации със съюзниците по член 4 от Северноатлантическия договор. Той предвижда консултации, когато държава членка смята, че териториалната ѝ цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени.

Йотова обаче призова подобна стъпка да бъде внимателно обмислена. По думите ѝ България вече използва механизмите за координация в рамките на НАТО, а евентуалното задействане на член 4 би имало по-голяма тежест, ако бъде предприето съвместно с други държави, включително Румъния.

Прекратиха издирването на 10 моряци

Междувременно операцията по издирване и спасяване на моряците от потъналия HS Dignity беше официално прекратена в 15:00 ч. в сряда.

Действията бяха подновени в 10:30 ч., като районът беше обследван с кораб на Военноморските сили. В 14:30 ч. операцията беше преустановена заради рязкото влошаване на времето.

Силен вятър от север-североизток с пориви до 72 км/ч, намалена видимост заради валежите и вълнение от пета степен наложиха прекратяването на издирването.

Корабът потъна, след като беше поразен на 17 морски мили източно от Крапец. Шестима души от екипажа бяха спасени, а останалите 10 моряци остават в неизвестност.