Турските власти със спешни мерки по река Марица
Страната е депортирала 140 000 нелегални мигранти
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Страната е депортирала 140 000 нелегални мигранти
Патрул е нарушил служебните си задължения, призна вътрешният министър
Благоевград. Патрули от доброволци пазят петричкото село Чучулигово от крадци гастрольори. Кметският наместник Андон Карачоров от няколко дни организи...
Москва. Сняг, студ и олимпийска треска! Това е новият вид вирус, който тресе в момента цяла Русия! Какво се случва дни преди откриването на зимните Ол...