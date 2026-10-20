Нова драма в Черно море, страдат любими животни

Военните действия в Черно море и зачестилите атаки срещу кораби крият сериозни рискове за морските бозайници, които са сред най-уязвимите обитатели на морската екосистема.

Това предупреди в предаването на Радио Варна "Новият ден" инж. Людмил Икономов, заместник-председател на Консултативния съвет за Черно море към ЕС.

По думите му освен опасността от разливи на горива и замърсяване на морската среда, сериозно въздействие оказват и подводният шум от взривовете.

Делфините и другите китоподобни страдат силно от подобни събития. Те губят ориентация, трудно намират храна и стават по-уязвими, обясни Икономов.

Той припомни, че морските бозайници разчитат на звука, за да се ориентират и комуникират. Затова взривовете и интензивният шум във водата могат да нарушат естественото им поведение и да затруднят оцеляването им, смята той.

Експертът посочи, че последствията не се ограничават само до прекия ефект от военните действия. При удари по кораби съществува и риск от разливи на нефтопродукти, които могат да засегнат хранителната верига и местообитанията на множество морски видове.

По думите му възстановяването на екосистемата след подобни инциденти е бавен процес. Докато при по-малки замърсявания природата има способността постепенно да се справи сама, при по-мащабни разливи последствията могат да се усещат с години.

Икономов обърна внимание и на нарастващото количество отпадъци в морето вследствие на военните действия. Части от дронове и други материали попадат във водата и допълнително замърсяват морската среда, каза още той.

Това са дългосрочни поражения, чиито последици могат да се усещат десетилетия наред, предупреди експертът.

Според него опазването на Черно море изисква постоянен мониторинг и бърза реакция при инциденти, тъй като щетите върху морските бозайници и останалите обитатели на морската екосистема често остават незабелязани, но са сред най-трудно преодолимите.