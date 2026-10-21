Репресии в Белица! Ревански с белезници, майка му припадна (ВИДЕО)

Изведоха с белезници кмета на Община Белица Радослав Ревански. Минути след това майка му припадна, предаде БНТ.

При засилено полицейско присъствие, седем часа след като ГДБОП и МВР влязоха в общината, кметът беше отведен. Той е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение. По данни на NOVA Ревански вероятно ще бъде откаран в Бургас.

Отпред го очакваха лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански, цялото ръководство на партията, кметове и детески граждани.

Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сегашните им дават зрелища. Да са живи и здрави, каза Равански пред множеството хора, които го очакваха пред кметството в Белица, за да му покажат подкрепата си.

Ради, няма да се страхуваш от нищо, тези хора разбират само от репресия, каза Пеевски на кмета на Белица. А множеството скандираше: "Ради, с теб сме!".

Отвратително. Срам, срам, срам и диктатура, заяви Делян Пеевски, след като полицаите отведоха кмета на Белица.

Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради! - заяви лидерът на партията Делян Пеевски, който пристигна в Белица този следобед.



И към момента в Общината протича проверка, извършвана от службите.

"Приятели, казвам „не“ на страха! Ще бъдем тук, ще бъдем с Ради, ще бъдем с всеки, когото репресира новата Държавна сигурност! Отказваме!, каза Пеевски пред народни представители, кметове и граждани, събрали се пред административната сграда на общината.