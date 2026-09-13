Мура́тов пред BBC: Путин вече не може да обяви победа в Украйна
Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
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Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
Излязоха с остра декларация в нейна подкрепа
Путин явно е неглижирал западните предупреждения за възможен атентат в Русия
Над 200 активисти в борбата срещу нарушените права на човека са хвърлени в затвора
ГЕРБ вика МВР-шефа в парламента
Репресиите няма да ни уплашат, ние сме № 1, каза Миневер Шабан
Дело срещу активисти на партията ще се гледа утре в Софийския районен съд
Илхан Кючюк: Няма да позволим ничий политически ботуш да мачка достойнството на българските избиратели
Връщат най-мракобесните комунистически и милиоционерски прийоми, каза лидерът на ДПС
Движението завежда дела за полицейски тормоз
Тормоз над хора с увреждания в Разградска област
Темата за нарушаването на гражданските и малцинствени права да бъде поставена на предстоящата среща на министрите на правосъдието на ЕС
Диктаторът прекарва часове в безсъзнание, проснат на килима в дачата си
Хасково. „Репресии и натиск върху протестиращите не е имало и няма да има", коментира вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев по...