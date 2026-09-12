Съдът се произнесе за аферата “кешбек”. Разкритията
Записът между Барбутов и Тодоров е направен от Антикорупционната комисия
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Записът между Барбутов и Тодоров е направен от Антикорупционната комисия
Каква е причината?
Разкриха тартора на групата
От МВР уточняват, че мъжът не е известен на полицията
Член на Камората издирван заради трафик на наркотици
У него са намерени 4000 лв.
От СДВР отчитат, че тези измами отново са особено актуални през последните месеци
Влязъл в жилище на жена с брадва
Войникът влязъл незаконно в държавата
Какво се случи?
Повече информация
Престъпната група е заловена
Няма замърсяване, увери екоминистерството
Люта разправия между Румен Гечев от БСП и Георг Георгиев от ГЕРБ.
17 килограма грозде вкараха в ареста млад мъж. След проведени издирвателни мероприятия полицейски служители на 01 РУ – Благоевград задържаха 33-годишн...
Закопчаха пишман шофьор с белезници на пътя заради липса на шофьорска книжка. Бързо производство за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2 от Наказа...
Акция проведе полицията в Пиринския край срещу притежанието и разпространението на дрога. Четирима мъже са арестувани. В жилище, обитавано от 24-г. бл...
20 сирийски бежанци са били задържани на автомагистрала "Тракия". Хората са били засечени да вървят пеша по аутобана в посока София, около 150-ти кило...
26-годишният бивш футболист на "Наутико" Алисон Велосо Рикардо се озова с белезници в ареста. Те му бяха щракнати от бразилски военни полицаи. Рикард...
Постановяването на ефективна присъда да води до арест. Това прие на първо четене Народното събрание по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров....