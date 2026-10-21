Пеевски обяви пълен провал на кабинета. Отправи предупреждение към Радев

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остро предупреждение към премиера Румен Радев, като обвини правителството в политически натиск и злоупотреба с институциите. Пред журналисти в парламента той заяви, че управляващите не изпълняват обещанията си за доходите и цените, а вместо това се занимават със запазването на властта. Пеевски поиска и обяснения от президента Илияна Йотова за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар.

Остър отговор на обвиненията на Радев

Напрежението между двамата се изостри, след като вчера премиерът Румен Радев обвини организаторите на антиправителствените протести в опит да върнат старите политически зависимости. Според него целта им е да възстановят предишното управление с участието на ГЕРБ и ДПС, както и да въвлекат България във войната в Украйна.

Пеевски отхвърли тези твърдения и обвини управляващите в паника заради протестите и резултатите от социологическите проучвания. „Управляващите са в пълна истерия“, заяви той, като обвини властта, че използва МВР и специалните служби за натиск върху кметове и политически партии. Лидерът на ДПС определи действията на кабинета като проява на безсилие.

Поиска Йотова да обясни помилването

Пеевски засегна и случая с помилването на Огнян Атанасов. Той разкритикува отсъствието на управляващото мнозинство от парламентарното заседание, на което трябваше да бъдат изслушани отговорните за решението лица. Според него по този начин се осуетява изясняването на обстоятелствата около президентския акт.

„Те просто я скриха“, каза Пеевски по адрес на Илияна Йотова. Той настоя тя лично да обясни участието си в процедурата и допусна, че решението може да е било взето под влияние на тогавашния президент. Подобна зависимост обаче не е установена и остава твърдение на лидера на ДПС.

Цените и доходите станаха повод за нови обвинения

Пеевски атакува правителството и за икономическата ситуация в страната. Според него обещаното увеличение на доходите не се е състояло, докато цените на храните, горивата и енергията продължават да притискат домакинствата. Той обвини кабинета, че не е изпълнил ангажиментите си за намаляване на цените и че след шест месеца управление няма видими успехи за гражданите.

Лидерът на ДПС направи сравнение и с цените на горивата при предишното управление, когато беше назначен особен управител на българския ЛУКОЙЛ. По негови твърдения тогава горивата са били значително по-евтини. Тези оценки бяха представени като част от политическата му критика, а не като независимо потвърдени статистически данни.

Предупреди за разкрития в министерствата

Пеевски обяви, че партията му ще изнесе конкретна информация за предполагаеми злоупотреби в отделни министерства, включително в енергетиката. Той спомена и името на Шишков, като заяви, че ще бъдат представени подробности за действията на хора от властта. Конкретни доказателства за отправените обвинения не бяха представени в изявлението.

В края лидерът на ДПС отправи предупреждение лично към министър-председателя. „Насилието води само към едно - към край на това правителство“, заяви Пеевски, свързвайки политическото бъдеще на кабинета с обвиненията си за упражняван натиск.