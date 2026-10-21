Напрежение в Белица! ГДБОП блокира града, депутати на ДПС и активисти се събират (ОБНОВЕНА)

Огромно напрежение в Белица, след като ГДБОП блокира града и започна още в ранни зори мащабна акция серщу кмета Радослав Ревански, който е и зам.-председател на ДПС.

"Топпреса" потърси официален коментар от ГДБОП, но от спецслужбата категорично отказаха да разкрият подробности, заявявайки единствено, че докато тече операцията, информация няма да бъде изнасяна. Администрацията на кметството също запази мълчание. Ревански е с изключен телефон.

В Белица вече се събират активисти на ДПС. Ръководството на партията, кметове и всички народните представители на ДПС вече пътуват към общината на организиран поход! Партията готви открит отпор на място, определяйки действията на силовите органи като безпардонна политическа репресия.

„Кметът Ревански е в общината. Категорично не е задържан. Но не знаем докъде ще стигне този цирк“, категорични са симпатизанти на ДПС, които са се събрали пред сградата на общината в Белица.

Там вече има около 300 души. В града пристигнаха и зам.-председателите на парламентарната група на ДПС Искра Михайлова и Халил Летифов, както и депутатът, избран от Благоевградска област - Джевдет Чакъров. С тях е областният лидер на партията в региона Ведат Хюсеин и кметът на съседната община Якоруда Мехмед Вакльов. „Дано не се стигне до напрежение, тъй като продължават да идват наши симпатизанти в Белица. Смятаме, че се оказва натиск върху наши кметове от страна на управляващите“, казаха членове на ДПС, цитирани от "Илинден прес".

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършват претърсвания и изземвания на документи в сградата на общинската администрация, както и в дома на кмета Ревански.

По неофициална информация под прицел са някакви сигнали или доноси за злоупотреби с европейски средства и съмнителни обществени поръчки. Акцията идва само ден след ареста на кмета на Сунгурларе и думите на премиера, че „схемата се разплита“.

Радев лично разпорежда действията на правоохранителните органи, включително операциите в Белица и Сунгурларе1 коментира лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Очаквайте подробности!