Пеевски след акцията в Белица: Срам и диктатура! (ВИДЕО)

Отвратително! Срам, срам, срам и диктатура! Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в Белица, минути след като полицията изведе с белезници кмета Радослав Ревански. Майка му припадна след репресиите на полицията.

Вижте колко полиция има. От кого пазят - от нас, хората ли? От нормалните хора, които просто искаха да видят, че Ради е добре, попита Пеевски. Най-добрият кмет в цяла България, повтаряха хората около него, дошли да изразят подкрепата си за Ревански.

Ние винаги сме подкрепяли полицията - да работи достойно. Но не подкрепяме да се служи на диктатурата, категоричен бе Пеевски. На диктатурата няма да подкрепим никога да се служи, отсече лидерът на ДПС.

„Виждате нечувано полицейско присъствие. Не съм забелязал малкият Ради да е терорист и толкова такъв страх от него“, заяви Пеевски пред сградата на Община Белица, визирайки кмета Радослав Ревански.

Лидерът на ДПС коментира присъствието на жандармерия и полицейски автомобили, като предположи, че част от тях са били изтеглени преди пристигането му.

„Гледам, че са си ги пообрали, притеснени, че ще дойдем“, каза той.

Пеевски подчерта, че не обвинява редовите служители на МВР за случващото се, а техните ръководители.

„Хората не са виновни, полицията не е виновна. Виновни са техните началници, виновен е премиерът Радев“, заяви той.

Според Пеевски премиерът използва действията на институциите, за да отклони вниманието от проблемите на хората. Той посочи високите цени, затрудненията на домакинствата и поскъпването на горивата, като обвини правителството, че не успява да овладее ситуацията.

Лидерът на ДПС отправи критики и към хората около Радев, които нарече негови „лейтенанти“. Сред тях посочи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев.

По думите му управляващите се страхуват от общественото недоволство и възможността за нови протести.

В тази връзка Пеевски категорично отрече партията му да е организирала протестни действия предишния ден.

„Протести ние вчера не сме организирали. Казвам го едно към едно!“, заяви той.

Пеевски отправи лични критики към Демерджиев, когото определи като приближен до Радев. За Пламен Тончев заяви, че е очаквал да служи достойно на България, но според него действията на ДАНС поставят под съмнение независимостта на агенцията.

Лидерът на ДПС изрази недоумение от участието на ДАНС в провежданите операции.

„Не знам точно какво прави ДАНС в тях, защото ДАНС, всички трябва да знаете, е една аналитична агенция“, заяви той, като постави въпроса за правомощията ѝ при подобни проверки.

Пеевски предположи, че действията на службите се извършват по анонимни сигнали, но не представи доказателства в подкрепа на това твърдение.

Сериозна част от изказването му беше посветена на прокуратурата и на по-ранните коментари на премиера Румен Радев относно разследванията.

„Не мога да разбера за какви достойни прокурори говори премиерът. Откъде знае пълната информация министър-председателят какво се случва? Той няма право на това!“, заяви Пеевски.

Той отправи въпрос и към изпълняващия функциите главен прокурор, като настоя да бъде изяснено откъде премиерът получава информация за текущите действия на разследващите органи.

Според лидера на ДПС Радев коментира кой какви показания дава, какво се разплита и как се развиват разследванията, въпреки че изпълнителната власт не трябва да се намесва в работата на прокуратурата.

„Има разделение на властите, което е нарушено, колеги. Нарушено! Това трябва да е ясно“, подчерта Пеевски.

Той отправи и конкретно обвинение, свързано с кмета на Белица Радослав Ревански.

Според Пеевски кметът е бил привикан в кабинета на ръководителя на Агенция „Митници“ Шушков, където му било предложено да работи за „ПБ“.

„Господин Радев, няма да пречупите ДПС. Колкото и да привиквате хора по кабинетите, както Ревански. Днес ще ви го обявя – беше викан в кабинета на шефа на митниците Шушков с оферта как да се работи за ПБ“, заяви лидерът на ДПС.

По думите му в предполагаемия разговор е ставало въпрос и за преминаване на кметове към ПБ, както и за организиране на среща с Иван Демерджиев.

Пеевски твърди, че целта на такава среща е била Ревански да не бъде закачан от институциите. „Как кметове да минават през ПБ. Как да му уредят среща с Демерджиев, за да не му правят нищо и да не го закачат“, заяви той.

Лидерът на ДПС обвърза предполагаемото предложение с премиера Румен Радев.

„Но нали знаете кой дава срамните оферти? Румен Радев“, каза Пеевски.

В друга част от изказването си Пеевски сравни действията на институциите с практиките на бившата Държавна сигурност.

„Държавна сигурност, господин Радев, няма да се върне. ДПС ще бъде отново гарант да не се върне Държавна сигурност“, заяви той.

По думите му подобни действия не трябва да бъдат допускани независимо от политическите различия между партиите.

„Може да имаме много различия, но не трябва да позволяваме репресията, защото тази репресия ще бъде върху всеки един от нас, върху всеки един човек“, каза Пеевски.

Той определи полицейското присъствие в Белица като прекомерно.

„Белица е окупирана от полиция и от ДАНС. Представяте ли си за какво говорим?“, попита лидерът на ДПС.

Пеевски посочи, че според него служителите на терен са принудени да участват в действия, които не желаят да извършват.

Той подчерта, че градът и общината са се променили благодарение на усилията на местните хора.

„Тази променена, хубава Белица и тези достойни хора, които днес са изпратени тук, те извършват неща, които не искат“, заяви Пеевски.

По думите му развитието на общината е резултат от общи усилия, а не заслуга на един човек.

„Цялата община е променена от нас, не от мене. От всички нас е променена. Както променихме много общини и в страната“, каза той.

Лидерът на ДПС се обърна директно към служителите на полицията, като ги призова да не участват в действия, които според него имат политически характер.

„Призовавам ви, не участвайте в това. Това ще свърши. Това ще свърши много скоро, защото хората не искат това“, заяви той.

Пеевски подчерта, че гражданите очакват от полицията да служи на обществото. Той припомни и подкрепата на ДПС за достойно заплащане на служителите на МВР и техните семейства.

„Призовавам полицията да не служи на диктатора Радев!“, заяви лидерът на ДПС.

Той добави, че не е очаквал да стане свидетел на действия, които според него напомнят на практиките на Държавна сигурност.

„Аз не познавам Държавна сигурност, но живея това, което се случва в момента. Държавна сигурност се възстановява и ние трябва да я спрем заедно“, каза Пеевски.



„Господин Радев, няма да се огънем! Ние ще бъдем тук и когато вие си отидете. Няма да успеете по този начин!“, заяви преди това Делян Пеевски.

Лидерът на ДПС предупреди, че предстоят разкрития за управляващите, които обвини в злоупотреба с власт.

„Разкрития тепърва за вас ще има много! Казвам ви го пред камерите – разкрития ще има за този престъпен кръг, който ръководи България в момента! Който само пълни касите, който се страхува“, каза Пеевски.

Той определи полицейските действия като репресия и заяви, че те няма да променят позицията на партията му.