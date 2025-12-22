Радослав Ревански показа как се прави. Белица и Бабяк преобразени /ВИДЕО/

Кметът на Белица Радослав Ревански показа как се прави истинска промяна. Във фейсбук се появиха клипове на преобразения град и близкото село Бабяк.

Днес в община Белица има реални резултати и по-добър живот за хората. Знаем откъде тръгнахме и докъде стигнахме с лидер като г-н Ревански, кмет който сме щастливци да имаме, пишат хората от Белица. И заявяват: "Късметлии сме да живеем под ръководството на Радослав Ревански – с визия, развитие, ясна посока и бъдеще. Промяната вече се вижда от всеки – дори чрез Google Maps".

Благодарение на кмета г-н Радослав Ревански, село Бабяк оживя и получи нов живот, надежда и бъдеще за всички, както и условия за нормален и достоен живот, какъвто заслужава всеки български гражданин, казват още хората в Белица.

